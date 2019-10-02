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  • 02.10.2019 13:25
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 13:25

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Toto Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler TFF tarafından açıklandı. Haftanın açılış maçı olan - Antalyaspor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Gençlerbirliği - maçını Halil Umut Meler, - Alanyaspor maçını ise Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 7. haftaya girilirken, zorlu maçları yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış karşılaşması olan - Antalya maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. hafta maçları 4, 5 ve 6 Ekim'de; TFF 1. Lig 7. hafta maçları 4, 5 ve 6 Ekim'de; TFF 2. Lig 6. hafta maçları 5 Ekim'de; TFF 3. Lig 6. hafta maçları 5 Ekim'de oynanacak. Karşılaşma programları şöyle;

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