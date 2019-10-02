Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? "Devler Ligi"nde A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, grubun ilk maçına Club Brugge ile 0-0 berabere kalmış, ikinci maçında Fransa temsilcisi PSG'ye 1-0 mğlup olmuştu. 1 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, grubun üçüncü haftasında Real Madrid'i konuk edecek. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? 2019 Şampiyonlar Ligi GS Real Madird maçı ayın kaçında? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması 3. hafta maçları 22-23 Ekim'de oynanacak. Galatasaray - Real Madrid maçı ise 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.