Lemina’nın yerine Seri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG karşılaşmasında Fenerbahçe karşısında sahaya çıkardığı ilk onbirde sadece 1 değişiklik yapacak. Başarılı teknik adamın derbide sakatlanan Lemina'nın yerine Fildişili oyuncu Seri'ye şans tanıması bekleniyor. Yapılan açıklamada Lemina'nın sağ uyluğunda kanama tespit edildiği belirtildi. Terim'in bunun dışında derbide sahaya çıkardığı ilk 11'de değişikliğe gitmeyeceği öğrenildi.
PSG'YE ÖZEL BİLENİYOR
Terim'in idmanlarda özel olarak ilgilendiği Seri, PSG maçında ilk 11'de yer alacak. Yıldız oyuncuya Terim'in güveni tam.
EVİMİZDE ŞANSIMIZ VAR
Feghouli, PSG önünde evlerinde oynama avantajına sahip olduklarını söyledi. Cezayirli oyuncu, "Evimizde şansımız var. Hedefimiz galibiyetle ayrılmak" diye konuştu.
PSG'YE ÖZEL BİLENİYOR
Terim'in idmanlarda özel olarak ilgilendiği Seri, PSG maçında ilk 11'de yer alacak. Yıldız oyuncuya Terim'in güveni tam.
EVİMİZDE ŞANSIMIZ VAR
Feghouli, PSG önünde evlerinde oynama avantajına sahip olduklarını söyledi. Cezayirli oyuncu, "Evimizde şansımız var. Hedefimiz galibiyetle ayrılmak" diye konuştu.
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