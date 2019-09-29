Bugünkü
Takvim

'nda tarihi anlar! Sakatlanan rakibini omzunda taşıdı

, sırasında rakibinin sakatlandığını fark etti. Önde götürdüğü yarışı bırakıp arkadaşına yardım ederek tarihe geçti.


Dünya, 'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'na kilitlendi. Yarışmacılar, altın madalyayı kazanmak için mücadele etti. Ancak biri vardı ki, yarıştaki başarısıyla değil altın kalbiyle tarihe geçti. Yarışmaya ülkesi olan Gine Bissau'dan katılan atlet Braima Suncar Dabo, Erkekler 5 bin metre koşusunda yarışta tüm rakiplerini geçti. Bu sırada Arubalı rakibi Jonathan Busby'nin sakatlandığını fark etti. Şampiyonluktan vazgeçen Dabo, bacağından kötü şekilde sakatlanan rakibine yardım etti. Koluna girdiği Busby'i bitiş çizgisine kadar getirdi. Statta dakikalarca alkışlanan atlet, merhameti ve insanlığıyla dünyaya ders verdi.





Yarışı yarıda bırakıp rakibine yardıma koşan atlet , stadyumda dakikalarca alkışlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDünya Atletizm Şampiyonası'nda tarihi anlar! Sakatlanan rakibini omzunda taşıdı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri