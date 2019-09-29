

Dünya, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'na kilitlendi. Yarışmacılar, altın madalyayı kazanmak için mücadele etti. Ancak biri vardı ki, yarıştaki başarısıyla değil altın kalbiyle tarihe geçti. Yarışmaya Batı Afrika ülkesi olan Gine Bissau'dan katılan atlet Braima Suncar Dabo, Erkekler 5 bin metre koşusunda yarışta tüm rakiplerini geçti. Bu sırada Arubalı rakibi Jonathan Busby'nin sakatlandığını fark etti. Şampiyonluktan vazgeçen Dabo, bacağından kötü şekilde sakatlanan rakibine yardım etti. Koluna girdiği Busby'i bitiş çizgisine kadar getirdi. Statta dakikalarca alkışlanan atlet, merhameti ve insanlığıyla dünyaya ders verdi.

Yarışı yarıda bırakıp rakibine yardıma koşan atlet Braima Suncar Dabo , stadyumda dakikalarca alkışlandı.