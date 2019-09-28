Bugünkü
Takvim

maçı öncesi son antrenman öncesi konuştu: Daha iyiyiz daha güçlüyüz kazanacağız

Dünkü idman öncesi 20 dakikalık bir toplantı yapan Yanal, “İlk yapmamız gereken şey sinirlerimize hakim olmak. Daha iyiyiz ve daha güçlüyüz. Bunu sahada ispat edin. Kazanacağımıza olan inancım tam” dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün oynanacak Galatasaray derbisinin son antrenmanı öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla yaklaşık 20 dakika süren bir toplantı yaptı. Yanal, ligin en önemli ve en zorlu maçlarından birini oynayacaklarını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray maçı öncesi Ersun Yanal son antrenman öncesi konuştu: Daha iyiyiz daha güçlüyüz kazanacağız
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri