Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün oynanacak Galatasaray derbisinin son antrenmanı öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla yaklaşık 20 dakika süren bir toplantı yaptı. Yanal, ligin en önemli ve en zorlu maçlarından birini oynayacaklarını söyledi.
- Spor
- 28.09.2019
- Gazete
Galatasaray maçı öncesi Ersun Yanal son antrenman öncesi konuştu: Daha iyiyiz daha güçlüyüz kazanacağız
Dünkü idman öncesi 20 dakikalık bir toplantı yapan Yanal, “İlk yapmamız gereken şey sinirlerimize hakim olmak. Daha iyiyiz ve daha güçlüyüz. Bunu sahada ispat edin. Kazanacağımıza olan inancım tam” dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün oynanacak Galatasaray derbisinin son antrenmanı öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla yaklaşık 20 dakika süren bir toplantı yaptı. Yanal, ligin en önemli ve en zorlu maçlarından birini oynayacaklarını söyledi.
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