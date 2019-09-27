Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden birisi haline gelen Vedat Muriç'e bir talip daha çıktı. M.United, Tottenham, A.Madrid, Napoli ve Juventus gibi kulüplerin izlediği Vedat Muriç'i West Ham da takibe aldı. İngiliz yetkililerin yarınki derbide Vedat Muric'i izlemek için temsilci gönderecek.
Vedat Muric, Avrupa trnasfer piyasasının en gözde izimlerniden birisi oldu.
KRUSE'YE ÜLKESİNDEN ÖVGÜ VAR
Alman basınında Kruse hakkında yorum yapıldı. Kruse için "İstanbul'a çabuk uyum sağladı. Huzurlu ve mutlu. Futbol hayatının en istikrarlı dönemlerinden birini yaşıyor" denildi.
HASAN ALİ KALDIRIM ERSUN YANAL'A BAĞLI
Sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım Galatasaray derbisinin kadrosunda yer alacak. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan Hasan için son kararı Ersun Yanal verecek.
FORMA SATIŞLARI 90 BİNİ AŞTI
Fenerbahçe'de yeni sezon formalarının satışı son derece iyi gidiyor. Dün itibariyle yeni sezon formalarında satış rakamının 90 bin adeti aştığı bildirildi. Fenerium'da diğer ürün satışlarındaç da önemli artış olduğu gelen haberler arasında. En çok satışlar iç sahada maç oynanan günlerde oluyor.
1907'NİN KONUĞU VOLKAN DEMİREL
1907 Fenerbahçeliler Derneği'nin yeni sezondaki sohbet toplantısının ilk konuğu Volkan Demirel.
1907 Fenerbahçeliler Derneği'nin gerçekleştiği 1907'li Saatler Sohbet Toplantısı'nın yeni sezondaki ilk konuğu Volkan Demirel oldu. Sohbet toplantısında yarınki Galatasaray derbisi de konuşuldu. Organizasyonun ardından Volkan Demirel'e plaket takdim edildi.
Vedat Muric, Avrupa trnasfer piyasasının en gözde izimlerniden birisi oldu.
KRUSE'YE ÜLKESİNDEN ÖVGÜ VAR
Alman basınında Kruse hakkında yorum yapıldı. Kruse için "İstanbul'a çabuk uyum sağladı. Huzurlu ve mutlu. Futbol hayatının en istikrarlı dönemlerinden birini yaşıyor" denildi.
HASAN ALİ KALDIRIM ERSUN YANAL'A BAĞLI
Sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım Galatasaray derbisinin kadrosunda yer alacak. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan Hasan için son kararı Ersun Yanal verecek.
FORMA SATIŞLARI 90 BİNİ AŞTI
Fenerbahçe'de yeni sezon formalarının satışı son derece iyi gidiyor. Dün itibariyle yeni sezon formalarında satış rakamının 90 bin adeti aştığı bildirildi. Fenerium'da diğer ürün satışlarındaç da önemli artış olduğu gelen haberler arasında. En çok satışlar iç sahada maç oynanan günlerde oluyor.
1907'NİN KONUĞU VOLKAN DEMİREL
1907 Fenerbahçeliler Derneği'nin yeni sezondaki sohbet toplantısının ilk konuğu Volkan Demirel.
1907 Fenerbahçeliler Derneği'nin gerçekleştiği 1907'li Saatler Sohbet Toplantısı'nın yeni sezondaki ilk konuğu Volkan Demirel oldu. Sohbet toplantısında yarınki Galatasaray derbisi de konuşuldu. Organizasyonun ardından Volkan Demirel'e plaket takdim edildi.
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