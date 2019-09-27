Trabzonspor kaptanı Jose Sosa dün önemli açıklamalar yaptı. Tangocu yıldız, "Beşiktaş maçı bizim için çok önemli bir maç. Gerçekten çok önemli maç. Ama yine de her şey değil. Bu maçı kazanmak için her şeyimizi ortaya koymak istiyoruz" diye konuştu.
AYAĞA KALKACAĞIZ
Arjantinli futbolcu Sosa, takımın motivasyonu için, "Sonuçlara hiçbir zaman takılmamamalıyız. Biz her zaman tekrar ayağa kalkıp, tekrar devam etmeyi seçen taraf olduk" şeklinde konuştu. Sturridge ve Obi ile ilgili çıkan, "Mutlu değiller" haberleri için ise, "Ben ilk geldiğimde de böyle haberler yapılmıştı. Haberlerin çoğu için yalanlama gereği bile duymuyorsunuz" ifadesini kullandı.
TRABZON'DA UĞURCAN ÇAKIR SAKATLANDI
Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Taktik çalışması sırasında yüzüne top gelen kaleci Uğurcan Çakır tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Uğurcan'ın önemli birşeyinin olmadığı gelen bilgiler arasında.
KARAMAN BÜYÜKLERE KARŞI ÜSTÜN
Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 3 büyüklere geçit vermiyor. Karaman, Beşiktaş, Fenerbahçe ve G.Saray'a karşı bordomavililerin başında çıktığı 7 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Karaman'ın Beşiktaş maçındaki performansı merak konusu.
AYAĞA KALKACAĞIZ
Arjantinli futbolcu Sosa, takımın motivasyonu için, "Sonuçlara hiçbir zaman takılmamamalıyız. Biz her zaman tekrar ayağa kalkıp, tekrar devam etmeyi seçen taraf olduk" şeklinde konuştu. Sturridge ve Obi ile ilgili çıkan, "Mutlu değiller" haberleri için ise, "Ben ilk geldiğimde de böyle haberler yapılmıştı. Haberlerin çoğu için yalanlama gereği bile duymuyorsunuz" ifadesini kullandı.
TRABZON'DA UĞURCAN ÇAKIR SAKATLANDI
Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Taktik çalışması sırasında yüzüne top gelen kaleci Uğurcan Çakır tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Uğurcan'ın önemli birşeyinin olmadığı gelen bilgiler arasında.
KARAMAN BÜYÜKLERE KARŞI ÜSTÜN
Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 3 büyüklere geçit vermiyor. Karaman, Beşiktaş, Fenerbahçe ve G.Saray'a karşı bordomavililerin başında çıktığı 7 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Karaman'ın Beşiktaş maçındaki performansı merak konusu.
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