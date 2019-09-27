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güle oynaya

Ziraat 3. turunda , deplasmanda Büyük Anadoluspor'u 4-0 mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı.Yedek ağırlıklı bir kadroyla maça çıkan Gazişehir Gaziantep'in gollerini 43'te Chibsah, 49'da , 62'de Uğurlu ve 64'te Jeferson kaydetti.

Gazişehir Gaziantep güle oynaya
Gazişehir Gaziantep Ziraat 3. turunda deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 4-0 mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı.

AÇILIŞI CHIBSAH YAPTI
Yedek ağırlıklı bir kadroyla maça çıkan 'in gollerini 43'te Chibsah, 49'da , 62'de Uğurlu ve 64'te Jeferson kaydetti.



HATAY'I ELEDİ
Türkiye Kupası'nda BAL Ligi ekibi Siirt İl Özel İdare, Hatay'ı 1-0 yenerek 4. tura çıktı. G.Birliği ise evinde Osmaniye'yi 2-0 yendi. Diğer sonuçlar şöyle: Akhisar- Bayburt: 2-4 (penaltılarla), - Çankırı: 3-4 (penaltılarla)

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