Gazişehir Gaziantep güle oynaya

Gazişehir Gaziantep Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 4-0 mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı.
AÇILIŞI CHIBSAH YAPTI
Yedek ağırlıklı bir kadroyla maça çıkan Gazişehir Gaziantep'in gollerini 43'te Chibsah, 49'da Kenan Özer, 62'de Mehmet Erdem Uğurlu ve 64'te Jeferson kaydetti.
SİİRT İL ÖZEL İDARE HATAY'I ELEDİ
Türkiye Kupası'nda BAL Ligi ekibi Siirt İl Özel İdare, Hatay'ı 1-0 yenerek 4. tura çıktı. G.Birliği ise evinde Osmaniye'yi 2-0 yendi. Diğer sonuçlar şöyle: Akhisar- Bayburt: 2-4 (penaltılarla), Sakarya- Çankırı: 3-4 (penaltılarla)
AÇILIŞI CHIBSAH YAPTI
Yedek ağırlıklı bir kadroyla maça çıkan Gazişehir Gaziantep'in gollerini 43'te Chibsah, 49'da Kenan Özer, 62'de Mehmet Erdem Uğurlu ve 64'te Jeferson kaydetti.
SİİRT İL ÖZEL İDARE HATAY'I ELEDİ
Türkiye Kupası'nda BAL Ligi ekibi Siirt İl Özel İdare, Hatay'ı 1-0 yenerek 4. tura çıktı. G.Birliği ise evinde Osmaniye'yi 2-0 yendi. Diğer sonuçlar şöyle: Akhisar- Bayburt: 2-4 (penaltılarla), Sakarya- Çankırı: 3-4 (penaltılarla)
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