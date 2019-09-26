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  • 26.09.2019 13:13
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 16:40

Gazişehir ZTK'da rahat turladı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu 'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Bu turun üçüncü gününde , Kırkkale Büyük Anadoluspor'a konuk oldu. Gazişehir 4-0 gibi bir skorla galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Gazişehir ZTK'da rahat turladı

3. turunda Bölgesel Amatör Lig takımı Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Süper Lig temsilcisi 'i konuk etti. Başpınar 17 Ağustos Stadı'nda oynanan maçtan konuk takım 4-0 galip ayrıldı. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmada Gazişehir Gaziantep'e turu getiren golleri Raman Chibsah, Kenan Özer, Mehmet Erdem Uğurlu ve Jefferson kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

43'üncü dakikada Kenan'ın korner vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Raman, topu ağlarla buluşturdu: 0-1

48'inci dakikada, Pawlowski'nin ceza alanı içerisindeki pasıyla buluşan Kenan, takımını ikinci golünü kaydetti: 0-2

63'üncü dakikada, Jefferson'un pasıyla buluşan ceza alanı dışında topla buluşan Mehmet Erdem'in sert şutu ağlarla buluştu: 0-3

64'üncü dakikada, Furkanı'ın ceza sahasına kestiği ortada Jefferson'un vuruşu ağlarla buluştu: 0-4

Karşılaşma, konuk takım Gazişehir 'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Başpınar Stadyumu
HAKEMLER: Cihan Aydın (xxx), Kemal Elmas (xxx), Cem Özbay (xxx)

BÜYÜK ANADOLU KIRIKKALESPOR: Tayfun (x)-, Adem (xx), Gökhan (x) Eray (x), (Dk. 56 Fatih Deniz x), Muhammed (xx), Mehmet (x), Savaş (x), Şerif (xx), (Dk. 80 Adem x), Mehmet (x) Cengiz Han (xx), Eren (x)

GAZİŞEHİR GAZİANTEPSPOR: Yuri (xxx)-, Ulaş (xxx) (Dk. 84 Sefa xx) Kubilay (xxx), Jefferson (xxx), Kenan (xxx), Pawlowski (xxx), Raman (xxx), (Dk. 78 Hamza xx), Pawel (xxx), Furkan (xxx), Mehmet Erdem (xxx), Ali (xx), (Dk. 46 Hasan xx)

GOLLER: Dk. 43 Raman, Dk. 48 Kenan, Dk. 63 Mehmet Erdem, Dk. 64 Jeffersen
SARI KARTLAR: Dk. 67 Mehmet (Büyük Anadolu Kırıkkalespor), Dk. 55 Kubilay, Dk. 70 Jefferson (Gazişehir Gaziantepspor)

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