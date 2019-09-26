Gazişehir ZTK'da rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bölgesel Amatör Lig takımı Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Başpınar 17 Ağustos Stadı'nda oynanan maçtan konuk takım 4-0 galip ayrıldı. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmada Gazişehir Gaziantep'e turu getiren golleri Raman Chibsah, Kenan Özer, Mehmet Erdem Uğurlu ve Jefferson kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
43'üncü dakikada Kenan'ın korner vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Raman, topu ağlarla buluşturdu: 0-1
48'inci dakikada, Pawlowski'nin ceza alanı içerisindeki pasıyla buluşan Kenan, takımını ikinci golünü kaydetti: 0-2
63'üncü dakikada, Jefferson'un pasıyla buluşan ceza alanı dışında topla buluşan Mehmet Erdem'in sert şutu ağlarla buluştu: 0-3
64'üncü dakikada, Furkanı'ın ceza sahasına kestiği ortada Jefferson'un vuruşu ağlarla buluştu: 0-4
Karşılaşma, konuk takım Gazişehir Gaziantepspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.
STAT: Başpınar Stadyumu
HAKEMLER: Cihan Aydın (xxx), Kemal Elmas (xxx), Cem Özbay (xxx)
BÜYÜK ANADOLU KIRIKKALESPOR: Tayfun (x)-, Adem (xx), Gökhan (x) Eray (x), (Dk. 56 Fatih Deniz x), Muhammed (xx), Mehmet (x), Savaş (x), Şerif (xx), (Dk. 80 Adem x), Mehmet (x) Cengiz Han (xx), Eren (x)
GAZİŞEHİR GAZİANTEPSPOR: Yuri (xxx)-, Ulaş (xxx) (Dk. 84 Sefa xx) Kubilay (xxx), Jefferson (xxx), Kenan (xxx), Pawlowski (xxx), Raman (xxx), (Dk. 78 Hamza xx), Pawel (xxx), Furkan (xxx), Mehmet Erdem (xxx), Ali (xx), (Dk. 46 Hasan xx)
GOLLER: Dk. 43 Raman, Dk. 48 Kenan, Dk. 63 Mehmet Erdem, Dk. 64 Jeffersen
SARI KARTLAR: Dk. 67 Mehmet (Büyük Anadolu Kırıkkalespor), Dk. 55 Kubilay, Dk. 70 Jefferson (Gazişehir Gaziantepspor)
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