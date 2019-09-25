Trabzon'da üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından gözler hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş maçına çevrildi.
AŞİLDEKİ ÖDEMDE AZALMA VAR
Teknik patron Ünal Karaman bu maç öncesi Daniel Sturridge'den gelecek sevindirici bir haber beklerken Sturridge'in aşil tendonundaki ödemin büyük oranda geçtiği bildirildi.
SÜREKLİ TAKİP ALTINDA...
Ancak yine de İngiliz yıldızın durumu yakından takip edilecek. Eğer uygun görülürse santrfor olarak Beşiktaş'ın önüne sürülecek. Aksi halde Sturrigde 1 hafta daha bekleyecek.
KARAMAN'DAN SÖRLOTH'A İLK UYARI GELDİ!
Karaman, performansı sürekli düşen Norveçli golcü ile özel bir görüşme yaptı.
Sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Alexander Sörloth, son haftalardaki performansı ile hayal kırıklığı yaratıyor. Sörloth ile Karaman'ın özel bir görüşme yaptığı ve düşünün nedenlerini masaya yatırdığı öğrenildi.
İKİ OYUNCUDAN İYİ HABER!
Sakatlıkları olan Yusuf Sarı ile Fernandes düz koşulara başladı. İki oyuncudan gelen haber yüzleri güldürdü.
GEÇEN SEZON DİREK BU SEZON PENALTI!
Trabzonspor geçtiğimiz sezon direklere takılan topları nedeniyle birçok maçta puan kaybı yaşarken bu sezon ise penaltı atışlarını gole çeviremiyor. Üç farklı oyuncu üç maçta penaltı kaçırdı. Sosa ve Nwakaeme'nin ardından Sörloth da penaltıdan skor yapamadı.
AŞİLDEKİ ÖDEMDE AZALMA VAR
Teknik patron Ünal Karaman bu maç öncesi Daniel Sturridge'den gelecek sevindirici bir haber beklerken Sturridge'in aşil tendonundaki ödemin büyük oranda geçtiği bildirildi.
SÜREKLİ TAKİP ALTINDA...
Ancak yine de İngiliz yıldızın durumu yakından takip edilecek. Eğer uygun görülürse santrfor olarak Beşiktaş'ın önüne sürülecek. Aksi halde Sturrigde 1 hafta daha bekleyecek.
KARAMAN'DAN SÖRLOTH'A İLK UYARI GELDİ!
Karaman, performansı sürekli düşen Norveçli golcü ile özel bir görüşme yaptı.
Sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Alexander Sörloth, son haftalardaki performansı ile hayal kırıklığı yaratıyor. Sörloth ile Karaman'ın özel bir görüşme yaptığı ve düşünün nedenlerini masaya yatırdığı öğrenildi.
İKİ OYUNCUDAN İYİ HABER!
Sakatlıkları olan Yusuf Sarı ile Fernandes düz koşulara başladı. İki oyuncudan gelen haber yüzleri güldürdü.
GEÇEN SEZON DİREK BU SEZON PENALTI!
Trabzonspor geçtiğimiz sezon direklere takılan topları nedeniyle birçok maçta puan kaybı yaşarken bu sezon ise penaltı atışlarını gole çeviremiyor. Üç farklı oyuncu üç maçta penaltı kaçırdı. Sosa ve Nwakaeme'nin ardından Sörloth da penaltıdan skor yapamadı.
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