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'ta startı verildi

, ile pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. 'ndeki idman 1.5 saat sürdü. maçında oynayan oyuncular koşu ve streching çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor startı verildi
Kartal ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 'ndeki idman 1.5 saat sürdü. maçında oynayan oyuncular koşu ve streching çalışması gerçekleştirdi.

BUGÜN İZİN YAPACAK
Başakşehir önünde 2 puan kaybeden Kartal bugün izin yapacak.



ADEM LJAJİC'E TEPKİ VAR
Başakşehir maçından önce 3 sarı kartı olduğu için uyarılan 'e gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için tepki gösterildiği öğrenildi.


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