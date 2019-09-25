Kartal Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman 1.5 saat sürdü. Başakşehir maçında oynayan oyuncular koşu ve streching çalışması gerçekleştirdi.
KARTAL BUGÜN İZİN YAPACAK
Başakşehir önünde 2 puan kaybeden Kartal bugün izin yapacak.
ADEM LJAJİC'E TEPKİ VAR
Başakşehir maçından önce 3 sarı kartı olduğu için uyarılan Adem Ljajic'e gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için tepki gösterildiği öğrenildi.
KARTAL BUGÜN İZİN YAPACAK
Başakşehir önünde 2 puan kaybeden Kartal bugün izin yapacak.
ADEM LJAJİC'E TEPKİ VAR
Başakşehir maçından önce 3 sarı kartı olduğu için uyarılan Adem Ljajic'e gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için tepki gösterildiği öğrenildi.
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