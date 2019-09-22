Başta Filistin olmak üzere yardıma muhtaç çocuklara milyonlarca Euro yardım eden Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yine örnek bir davranışa imza attı. Piers Morgan'ın Good Morning British adlı programından davet alan Ronaldo, tek bir talepte bulundu. 12 yaşında Sporting Lizbon'a transfer olduğunda hamburger alacak parası olmayan Ronaldo, kent merkezinde her gün kendisine bedava hamburger veren 3 kadının bulunmasını istedi. Program yetkilileri de 3 kadından biri olan Edna'yı buldu. Popüler futbol kanalı ESPN'nin "Cristiano Ronaldo'nun Edna'yı ve Lizbon'da fakir bir çocukken ona yardım eden iki kızını bulmak için yardımına ihtiyacı var" paylaşımını retweet eden gazeteci Piers Morgan, daha sonra "Gelişme: Sanırım Edna'yı bulduk" diye yazdı. Ancak bulunan Edna değildi. Ronaldo'ya hamburgerleri veren Paula Leca'ydı. Ronaldo'nun Leca'ya, Edna'ya ve diğer kadına da 'hamburgerler' için birer milyon euro vereceği öğrenildi.



Leca, Ronaldo ile yaşadıkları hamburger anısının ömür boyu unutulmayacağını söyledi.

ÇOK ÇEKİNGEN BİR ÇOCUKTU

Leca, o günleri anlattı: Çocuklar hamburgerciye geliyordu. Bu her gece oluyordu. İçlerinden biri çok çekingendi. O Ronaldo'ydu. Şimdi hatırlayınca gülümsüyorum. Çocuklarıma bu olayı çok defa anlattım. Kocam ise olayı zaten biliyor. Şimdi buluşmak çok heyecan veriyor.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Ronaldo, programda babasıyla ilgili bölümde ağladı.