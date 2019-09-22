Bugünkü
Takvim

Ronaldo uzun zamandır arıyordu! Çocukluğunda kendisine hamburger yardımı yapan isimli kadını buldu

, çocukluğunda kendisine bedava hamburger veren isimli kadını buldu. Portekizli yıldız futbolcu, Leca’ya hatırı sayılır maddi yardımda bulundu...

İyilik yap zengin ol

Başta Filistin olmak üzere yardıma muhtaç çocuklara milyonlarca Euro yardım eden 'un Portekizli yıldızı , yine örnek bir davranışa imza attı. 'ın Good Morning British adlı programından davet alan Ronaldo, tek bir talepte bulundu. 12 yaşında 'a transfer olduğunda hamburger alacak parası olmayan Ronaldo, kent merkezinde her gün kendisine bedava hamburger veren 3 kadının bulunmasını istedi. Program yetkilileri de 3 kadından biri olan Edna'yı buldu. Popüler futbol kanalı ESPN'nin "Cristiano Ronaldo'nun Edna'yı ve Lizbon'da fakir bir çocukken ona yardım eden iki kızını bulmak için yardımına ihtiyacı var" paylaşımını retweet eden gazeteci Piers Morgan, daha sonra "Gelişme: Sanırım Edna'yı bulduk" diye yazdı. Ancak bulunan Edna değildi. Ronaldo'ya hamburgerleri veren 'ydı. Ronaldo'nun Leca'ya, Edna'ya ve diğer kadına da 'hamburgerler' için birer milyon euro vereceği öğrenildi.


Leca, Ronaldo ile yaşadıkları hamburger anısının ömür boyu unutulmayacağını söyledi.

ÇOK ÇEKİNGEN BİR ÇOCUKTU
Leca, o günleri anlattı: Çocuklar hamburgerciye geliyordu. Bu her gece oluyordu. İçlerinden biri çok çekingendi. O Ronaldo'ydu. Şimdi hatırlayınca gülümsüyorum. Çocuklarıma bu olayı çok defa anlattım. Kocam ise olayı zaten biliyor. Şimdi buluşmak çok heyecan veriyor.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ronaldo, programda babasıyla ilgili bölümde ağladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriRonaldo uzun zamandır arıyordu! Çocukluğunda kendisine hamburger yardımı yapan Paula Leca isimli kadını buldu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri