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  • 22.09.2019 16:51
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 19:47

1-1 | MAÇ SONUCU

'in 5. haftasında oynanan maçta Gençlebirliği, lider  ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor, bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Lider Alanyaspor ilk kaybını Ankara'da yaşadı!

'in 5. haftasında oynanan maçta Gençlebirliği, lider ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında savunmadan seken top arka direkte bulunan Stancu'da kaldı. Rumen futbolcunun vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

32. dakikada Juanfran'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ertaç Özbir topu iki hamlede kontrol etti.

44. dakikada penaltı kazandı. Stancu, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, hakem Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi. 45+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Stancu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Gençlerbirliği, penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İKİNCİ YARI
60. dakikada Sio ile paslaşan Candeias'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

62. dakikada Nsakala'nın soldan ortasında, Cisse'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

66. dakikada konuk ekip Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun Gülselam topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Juanfran'ın kullandığı uzun taç atışı sonrası Bammou'nun pasında topla buluşan Cisse'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

Kalan bölümde sonuç değişmedi ve karşılaşma 1-1 bitti.

Bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor, bu sezon ilk kez puan kaybetti.

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