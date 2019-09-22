Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in, Galatasaray mücadelesinde yer alamayacağı kaydedildi.
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derece zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan Rodrigues, Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği kaydedildi.
Çalışmalara başlayan Hasan Ali Kaldırım ise görev verilmesi durumunda Galatasaray maçında forma giyebilecek.
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