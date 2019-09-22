Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 22.09.2019 12:29
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 13:20

Galatasaray maçı öncesi 'de şok sakatlık

Dün akşam sahasında Ankaragücü'nü konuk eden 'de 'in sakatlığı moralleri bozdu. Yıldız ismin Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği açıklandı.

Ankaragücü maçında sakatlanan 'in, Galatasaray mücadelesinde yer alamayacağı kaydedildi.

'de Garry Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derece zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan Rodrigues, Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği kaydedildi.

Çalışmalara başlayan Hasan Ali Kaldırım ise görev verilmesi durumunda Galatasaray maçında forma giyebilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri