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Cimbom derbi öncesi moral arayacak!

bugün 'de ile deplasmanda karşılaşacak. Aslan, ile oynayacağı derbi öncesi zorlu deplasmanda moral arayacak.

Cimbom derbi öncesi moral arayacak!
G.Saray bugün 'de Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Aslan, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi zorlu deplasmanda moral arayacak. G.Saray'da Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda gibi isimler kamp kadrosunda bulunmuyor.

G.SARAY KRİTİK MAÇA HAZIR
Galatasaray, ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün Florya'da tamamladı. Sonrasında ise 'ya hareket etti.

SERİ VE EMRE'NİN CEZASI BİTTİ
G.Saray'da ligde maçında kırmızı kart gören Michael Seri'nin ve karşılaşmasında oyundan atılan Emre Mor bugün oynayacak.

G.SARAY'IN BELALISI!
Yeni Malatyaspor, ligde evinde ile oynadığı maçları kazandı. Sarı-siyahlılar, oynadığı maçlarda rakibini 2-1 ve 2-0'lık skorlarla geçti.

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