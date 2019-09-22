Cimbom derbi öncesi moral arayacak!

G.Saray bugün Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Aslan, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi zorlu deplasmanda moral arayacak. G.Saray'da Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda gibi isimler kamp kadrosunda bulunmuyor.
G.SARAY KRİTİK MAÇA HAZIR
Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün Florya'da tamamladı. Sonrasında ise Malatya'ya hareket etti.
SERİ VE EMRE'NİN CEZASI BİTTİ
G.Saray'da ligde Konyaspor maçında kırmızı kart gören Michael Seri'nin ve Kayserispor karşılaşmasında oyundan atılan Emre Mor bugün oynayacak.
G.SARAY'IN BELALISI!
Yeni Malatyaspor, ligde evinde Galatasaray ile oynadığı maçları kazandı. Sarı-siyahlılar, oynadığı maçlarda rakibini 2-1 ve 2-0'lık skorlarla geçti.
G.SARAY KRİTİK MAÇA HAZIR
Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün Florya'da tamamladı. Sonrasında ise Malatya'ya hareket etti.
SERİ VE EMRE'NİN CEZASI BİTTİ
G.Saray'da ligde Konyaspor maçında kırmızı kart gören Michael Seri'nin ve Kayserispor karşılaşmasında oyundan atılan Emre Mor bugün oynayacak.
G.SARAY'IN BELALISI!
Yeni Malatyaspor, ligde evinde Galatasaray ile oynadığı maçları kazandı. Sarı-siyahlılar, oynadığı maçlarda rakibini 2-1 ve 2-0'lık skorlarla geçti.
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