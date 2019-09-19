UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler karşılaşma hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Bu kapsamda Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu merakla araştırılıyor. İşte maçın yayınlanacağı kanal...

GETAFE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu Getafe Trabzonspor maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak.

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