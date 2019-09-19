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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 23:47

Heyecan sürüyor! maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Trabzonspor maçı hakkında detayları araştırıyor. Getafe Trabzonspor maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak. Peki, Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler karşılaşma hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Bu kapsamda Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu merakla araştırılıyor. İşte maçın yayınlanacağı kanal...

GETAFE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu Getafe Trabzonspor maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak.

Getafe Trabzonspor maçı şifresiz veren yabancı kanalların listesi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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