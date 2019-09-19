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  • 19.09.2019 19:18
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 19:18

yayınlanacak? maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Getafe'ye konuk oluyor. UEFA C Grubu karşılaşması öncesinde futbolseverler arama motorlarında maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Getafe Trabzonspor maçının şifresiz olup olmayacağı da merak konusu. Peki, Getafe Trabzonspor şifreli mi, şifresiz mi?

Getafe TS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Getafe Trabzonspor mücadelesi öncesinde taraftarlar karşılaşma hakkında detayları öğrenmek istiyor. Bu kapsamda arama motorlarında Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu merakla araştırılıyor. Peki, Getafe Trabzonspor maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte maça dair bilgiler...

GETAFE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Getafe Trabzonspor mücadelesi beIN SPORTS'tan şifreli olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

GETAFE TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

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