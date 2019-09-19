Trabzonspor bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Getafe Trabzonspor mücadelesi öncesinde taraftarlar karşılaşma hakkında detayları öğrenmek istiyor. Bu kapsamda arama motorlarında Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu merakla araştırılıyor. Peki, Getafe Trabzonspor maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte maça dair bilgiler...

GETAFE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Getafe Trabzonspor mücadelesi beIN SPORTS'tan şifreli olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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