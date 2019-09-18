Fenerbahçe, Alanyaspor maçının kural hatası yapıldığı gerekçesiyle tekrar edilmesi için TFF'ye başvurma kararı aldı. Sarı- lacivertli yöneticiler dün sabahtan itibaren bu konu üzerine çalışıyor. Maçın kural hatası nedeniyle tekrarını sağlayacak kuvvetli bir dosya ile gitmek için tüm görüntüler toplandı. Avrupa'daki benzer pozisyonlar da dosyaya eklendi.
ÖRNEKLER TEK TEK TOPLANIYOR
1. ve 2. gol pozisyonları için ilgili tüm görüntüler izlenirken, Avrupa örnekleri dışında kural hatası nerdeniyle tekrarlanan Kasımpaşa- Beşiktaş maçı da örnek olarak gösderildi.
PİLOT KAMERADA GÖRÜNTÜ VAR
Özellikle Alanyaspor'un ilk golü öncesi kullandığı taç atışı maç esnasında görünmese de pilot kamera görüntülerinde iddia edilen şeyler var. Fener'in en önemli itirazı da 1. gol için...
ALANYA TAÇI 2 KEZ KULLANIYOR!
Bu görüntüde taç atışı kullanılırken Alanyaspor oyuncusunun aksiyon aldığı açıkça görülüyor. Tam top ayağına gelirken Halis Özkahya düdüğünü çalıyor ve taç atışını yerinden tekrarlatıyor.
O POZİSYON GOL OLUYOR...
Oysa kurala göre atışın el değiştirmesi gerekiyordu. O pozisyonda Fener kalesinde gol oluyor. Sarı-Lacivertli yönetim Nedim Göklü'nün yazacağı raporu da yakından takip ediyor.
TAÇ ATIŞI FENER'E GEÇMELİYDİ
Alanyaspor- Fenerbahçe maçını yöneten Halis Özkahya'nın özellikle ilk goldeki yanlış taç atışı kullanımı nedeniyle başının ağrıyacağı belirtiliyor.
Taç atışı yanlış yerden kullanılıyor. Hakem tacı tekrarlatıyor. Tacı yine Alanya kullanıyor. Pozisyonun devamı ile golle sonuçlanıyor.
Altay topu oyuna sokuyor.
Cisse o sırada ceza sahasında.
Pozisyon devamında Cisse 2. golü buluyor.
RAPORDA VARSA FENER'İN ELİ GÜÇLENECEK!
Maçın gözlemcisi Nedim Göklü'nün raporu henüz bilinmiyor. Eğer taç atışındaki ihlal raporda varsa Fener'in eli güçlenecek. Yoksa bile gerekli itiraz yapılacak.
İLK GOLDE KURAL HATASI VAR - DENİZ ÇOBAN
Bir taç atışı yerinden yapılmazsa o taç atışını aynı takım kullanamaz. Tacı yerinden rakip takım kullanır. Tabi bu durumu biz Ercan Taner'den duyduk. Gözümüzle görmedik. Eğer Ercan Taner'in anlattığı gibiyse Fenerbahçe'nin yediği beraberlik golünde çok ciddi bir problem var gibi görünüyor. Taç atışının kesinlikle Fenerbahçe'ye geçmesi gerekirdi. Hakem kural hatası yapıyor...
KURAL DEĞİL HAKEM HATASI - ERMAN TOROĞLU
Türkiye'de taçların yüzde 90'ı yanlış atılıyor. Ayağını kaldıran, sahanın içine giren, topu kafasının üzerinden geçirmeyip, yandan atan... Böyle kural hatası olmaz, bu hakem hatası olur. İkinci gol de kural hatası değil. FIFA diyor ki: "Kaleci veya oyuncu, arkadaşına topu atarken, pası alan oyuncu rahatsız edilir, topa hamle yapılırsa atış tekrarlanır." Alanyaspor'un ikinci golünde baskıyı yapan zaten ceza sahası dışından geliyor.
BİREYSEL HATALAR BİTMİYOR!
Fenerbahçe, son 6 sezonda bireysel hata nedeniyle kalesinde en çok gol gören 3. takım oldu.
Fenerbahçe son 6 sezonda maç başına en fazla gole sebep olan hata yapan takımlar arasında ilk 3 içerisinde yer alıyor. Sarı lacivertliler 3.8 maçta 1 gol yiyen Adanaspor ve 4.9 maçta 1 gol yiyen Karabükspor'un ardından 4.8 maçta 1 gol yeme istatistiğiyle 3. sırada yer alıyor.
ÖRNEKLER TEK TEK TOPLANIYOR
1. ve 2. gol pozisyonları için ilgili tüm görüntüler izlenirken, Avrupa örnekleri dışında kural hatası nerdeniyle tekrarlanan Kasımpaşa- Beşiktaş maçı da örnek olarak gösderildi.
PİLOT KAMERADA GÖRÜNTÜ VAR
Özellikle Alanyaspor'un ilk golü öncesi kullandığı taç atışı maç esnasında görünmese de pilot kamera görüntülerinde iddia edilen şeyler var. Fener'in en önemli itirazı da 1. gol için...
ALANYA TAÇI 2 KEZ KULLANIYOR!
Bu görüntüde taç atışı kullanılırken Alanyaspor oyuncusunun aksiyon aldığı açıkça görülüyor. Tam top ayağına gelirken Halis Özkahya düdüğünü çalıyor ve taç atışını yerinden tekrarlatıyor.
O POZİSYON GOL OLUYOR...
Oysa kurala göre atışın el değiştirmesi gerekiyordu. O pozisyonda Fener kalesinde gol oluyor. Sarı-Lacivertli yönetim Nedim Göklü'nün yazacağı raporu da yakından takip ediyor.
TAÇ ATIŞI FENER'E GEÇMELİYDİ
Alanyaspor- Fenerbahçe maçını yöneten Halis Özkahya'nın özellikle ilk goldeki yanlış taç atışı kullanımı nedeniyle başının ağrıyacağı belirtiliyor.
Taç atışı yanlış yerden kullanılıyor. Hakem tacı tekrarlatıyor. Tacı yine Alanya kullanıyor. Pozisyonun devamı ile golle sonuçlanıyor.
Altay topu oyuna sokuyor.
Cisse o sırada ceza sahasında.
Pozisyon devamında Cisse 2. golü buluyor.
RAPORDA VARSA FENER'İN ELİ GÜÇLENECEK!
Maçın gözlemcisi Nedim Göklü'nün raporu henüz bilinmiyor. Eğer taç atışındaki ihlal raporda varsa Fener'in eli güçlenecek. Yoksa bile gerekli itiraz yapılacak.
İLK GOLDE KURAL HATASI VAR - DENİZ ÇOBAN
Bir taç atışı yerinden yapılmazsa o taç atışını aynı takım kullanamaz. Tacı yerinden rakip takım kullanır. Tabi bu durumu biz Ercan Taner'den duyduk. Gözümüzle görmedik. Eğer Ercan Taner'in anlattığı gibiyse Fenerbahçe'nin yediği beraberlik golünde çok ciddi bir problem var gibi görünüyor. Taç atışının kesinlikle Fenerbahçe'ye geçmesi gerekirdi. Hakem kural hatası yapıyor...
KURAL DEĞİL HAKEM HATASI - ERMAN TOROĞLU
Türkiye'de taçların yüzde 90'ı yanlış atılıyor. Ayağını kaldıran, sahanın içine giren, topu kafasının üzerinden geçirmeyip, yandan atan... Böyle kural hatası olmaz, bu hakem hatası olur. İkinci gol de kural hatası değil. FIFA diyor ki: "Kaleci veya oyuncu, arkadaşına topu atarken, pası alan oyuncu rahatsız edilir, topa hamle yapılırsa atış tekrarlanır." Alanyaspor'un ikinci golünde baskıyı yapan zaten ceza sahası dışından geliyor.
BİREYSEL HATALAR BİTMİYOR!
Fenerbahçe, son 6 sezonda bireysel hata nedeniyle kalesinde en çok gol gören 3. takım oldu.
Fenerbahçe son 6 sezonda maç başına en fazla gole sebep olan hata yapan takımlar arasında ilk 3 içerisinde yer alıyor. Sarı lacivertliler 3.8 maçta 1 gol yiyen Adanaspor ve 4.9 maçta 1 gol yiyen Karabükspor'un ardından 4.8 maçta 1 gol yeme istatistiğiyle 3. sırada yer alıyor.
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