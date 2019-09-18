Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'ı twitter üzerinden yayınladığı mesaj ile tebrik etti.
Erdoğan mesajında, "Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli sporcumuz Şaziye Erdoğan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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