Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya konuk olacak. Maç öncesinde taraftarlar arama motorlarında Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Ayrıca mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu. İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu Slovan Bratislava Beşiktaş maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.