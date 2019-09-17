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  • 17.09.2019 21:16
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 21:19

Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Slovan Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Slovakya ekibi ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler arama motorlarında maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Slovakya ekibi Slovan Bratislava'ya konuk olacak. Maç öncesinde taraftarlar arama motorlarında Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Ayrıca mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu. İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu Slovan Bratislava Beşiktaş maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

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