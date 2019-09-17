FİFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya'ya UEFA'dan görev geldi. UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk haftasında 19 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Wolfsburg ile Ukrayna'nın Olexandriya takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.



ZORLU MAÇIN HAKEMİ XAVIER FERNANDEZ

Uefa Avrupa Ligi J Grubu'nda oynanacak olan Roma-Başakşehir maçının hakemi belli oldu. Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'da başlayacak olan karşılaşmayı İspanya Futbol federasyonu'ndan Xavier Estrada Fernandez yönetecek.



DAVID DE GEA 2023 YILINA KADAR UNITED'DA

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın kalesini koruyan David de Gea, kulübüyle sözleşme uzattı. İspanyol file bekçisi, 2023 yılına kadar geçerli olmak üzere yeni kontrat imzaladı. De Gea'nın sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ligden çekildi

Tahincioğlu Basketbol süper Ligi takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ligden çekildiğini açıkladı. İBBSK Başkanı Fatih Keleş yaptığı açıklamada "Aldığımız karardan dolayı çok üzgünüm ama yapabileceğimiz başka bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.



EMMANUEL EMENİKE WESTERLO İLE İMZALADI

Belçika 2. Ligi ekibi Westerlo, Emenike'yi transfer etti. Westerlo, Nijeryalı golcüyü kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Tecrübeli golcü daha önce ülkemizde Karabük ve Fenerbahçe formalarını giymişti.

Mahmut AŞIRAN



KOMŞUDA REZALET

Yunanistan'da oynanan PAOK-Muratpaşa Bld. Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası 1. tur maçında Türk Bayrağının asılmasına izin verilmedi. Yunan taraftarlar, sporcularımıza tükürüp, sahaya yağ fırlattı. Cuma günü oynanan ilk maçı 32-25 kaybeden Muratpaşa 2. maçta 24-24 berabere kalınca elendi.



FIVB VOLEYBOL ULUSLAR LİGİ'NDE RAKİPLER BELİRLENDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 19-21 Mayıs 2020 tarihlerinde İtalya, Sırbistan ve Polonya, ikinci haftasında ise 26-28 Mayıs 2020 tarihlerinde Çin, Almanya ve Kanada ile karşılaşacak.



ELJİF ELMAS İTALYA'YI SALLADI: O BİR FENOMEN!

Eljif Elmas İtalya'da adından söz ettirmeye başladı. Son kazanılan Sampdoria maçında ilk 11'de oynayan Eljif Elmas için Napoli efsanesi Giovanni İmprota, "O bir fenomen" benzetmesini yaptı.