Efsanevi futbolcular Avcı’yı ziyaret etti

Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncuları Avcı'yı ziyaret ederek kendisine moral verdi. Kartal'ın tarihine geçen oyunculardan Adem Mert, Davut Şahin, Metin Tekin, Fikret Demirer, Süleyman Oktay, Kadir Akbulut, Ömer Gülen, Metin Doğan, Recep Çetin, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Futbolcular Abdullah Avcı'ya çiçek verip başarılar dilediler ve moral verdiler.
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