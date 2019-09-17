Skandal raporlarla bir çok kulübün canını yakan TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı bu kez kızı nedeniyle yeni bir skandala dahil oldu.

TARAFTARLAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Buse Arıcı videosunda "Bu yıl varya kesin şampiyonuz. Aykut da gitti, Ersun Hoca süper. Analarını..." sözleriyle yaptığı paylaşım büyük tepki gördü.

Sosyal medyadan ikiliye tepkiler yağarken G.Birliği maçı sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar paylaşımları ile yaşananları eleştirdi. Futbolseverler, "Bir de böyle insanları kurullara üye yapıyorlar. Nihat Özdemir'in bundan haberi var mı?" diye tepki gösterdiler. TFF ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yaptı ve adım atmadı.

BABASI ÇOK KONUŞULDU!

Abdurrahman Arıcı geçmişte F.Bahçe formalı görüntülerinin ortaya çıkması nedeniyle G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonlu taraftarların tepkisini çekmişti.