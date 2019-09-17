Bugünkü
Takvim

’nın kızı ’nın ettiği küfürler infial yarattı! Taraftarlar çıldırdı...

Birçok kulübün canını yakan ’nın kızı ’nın sosyal medyadaki, “Aykut da gitti, Ersun hoca süper. Analarını...” sözleri büyük tepki çekti.

Aile boyu skandal

Skandal raporlarla bir çok kulübün canını yakan TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı bu kez kızı nedeniyle yeni bir skandala dahil oldu.

TARAFTARLAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Buse Arıcı videosunda "Bu yıl varya kesin şampiyonuz. Aykut da gitti, Ersun Hoca süper. Analarını..." sözleriyle yaptığı paylaşım büyük tepki gördü.

Sosyal medyadan ikiliye tepkiler yağarken G.Birliği maçı sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar paylaşımları ile yaşananları eleştirdi. Futbolseverler, "Bir de böyle insanları kurullara üye yapıyorlar. Nihat Özdemir'in bundan haberi var mı?" diye tepki gösterdiler. TFF ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yaptı ve adım atmadı.

BABASI ÇOK KONUŞULDU!
geçmişte F.Bahçe formalı görüntülerinin ortaya çıkması nedeniyle G.Saray, ve Trabzonlu taraftarların tepkisini çekmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAbdurrahman Arıcı’nın kızı Buse Arıcı’nın ettiği küfürler infial yarattı! Taraftarlar çıldırdı...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri