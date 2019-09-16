Basketbol Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya Çin’de düzenlenen Basketbol Dünya Kupası’nda İspanya, Arjantini ’20 sayı farkla mağlup ederek 2. şampiyonluğunu yaşadı. Boğalar’da Rubio 20 saıyyla yıldızlaştı.

Çin'de düzenlenen Dünya Kupası finalinde İspanya mutlu sona rahat ulaştı... Boğalar, Arjantin'i 95-75 mağlup ederek basketbolda dünyanın en büyüğü oldu. İspanya, tarihinde 2. kez dünya şampiyonluğu yaşadı. Şampiyonluğa ulaşan İspanya'da en skorer oyuncu oyuncu Ricky Rubio oldu. Yıldız basketbolcu 20 sayıyla galibiyeti getiren isimlerdendi. 3.'lük maçında ise Fransa, Avustralya'yı 67-59'luk skorla mağlup etti.