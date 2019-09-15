Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Avcı, "Yediğimiz ikinci gol, üçüncü gol, bir kırmızı kart daha... Hakemi mi konuşalım, kendi durumumuzu mu konuşalım! Oyuncu hazırlık maçında atılıyor, cezası indiriliyor sonra yine atılıyor. Hakemlerin görevi oyunu oynatmak" dedi.
BERABERLİK SAYISI İÇİN RİSK ALDIK...
Maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Avcı, "Halil Umut Meler'in güzel bir yüzü var. Gelişsin tabi ki. Başlarken böyle bir senaryo yazsan çizsen olmaz. Oyuncularımız geri dönüş yapmak istedi, olmadı. Hemen toparlanmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
2. KIRMIZI ÖNCESİ RAKİP DİRSEK ATIYOR
Abdullah Avcı şöyle devam etti: İkinci kırmızı kart öncesi rakip oyuncu dirsek atıyor. Benim oyuncumun (Elneny) bunu yapmaması lazım. Ama hocanın bunu görmesi lazım. Daha önce hazırlık maçında atıldı, yine atılıyor. Bunu kurulların iyice bir değerlendirmesi gerekiyor.
ATIBA: REAKSİYON GÖSTERMELİYİZ
Atiba, "Talihsiz bir maçtı. Şimdi profesyone-l ce davranıp reaksiyon göstermeliyiz" dedi
Beşiktaş'ın sonradan oyuna girip 2. golünü atan Atiba, "Talihsiz bir maç oldu. Vida topa dokunamadı. Toparlanırken rakibe temas etti ve kırmızı gördü. Şimdi profesyonelce davranıp doğru reaksiyonu göstermiliyiz" dedi. Atiba, "Son ana kadar elimizden geleni yaptık. Son ana kadar rakibi yakalamak istedik ama olmadı" ifadesini kullandı.
DEPLASMANDA YİNE KAYIP
Gazişehir'e mağlup olan Beşiktaş, ligde son 4 deplasman maçını da kaybetti. Bu sezon Sivas ve Gazişehir'e yenilen Kartal, geçen sezonun son iki deplasmanında ise Trabzon ve G.Saray'a kaybetmişti.
BERABERLİK SAYISI İÇİN RİSK ALDIK...
Maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Avcı, "Halil Umut Meler'in güzel bir yüzü var. Gelişsin tabi ki. Başlarken böyle bir senaryo yazsan çizsen olmaz. Oyuncularımız geri dönüş yapmak istedi, olmadı. Hemen toparlanmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
2. KIRMIZI ÖNCESİ RAKİP DİRSEK ATIYOR
Abdullah Avcı şöyle devam etti: İkinci kırmızı kart öncesi rakip oyuncu dirsek atıyor. Benim oyuncumun (Elneny) bunu yapmaması lazım. Ama hocanın bunu görmesi lazım. Daha önce hazırlık maçında atıldı, yine atılıyor. Bunu kurulların iyice bir değerlendirmesi gerekiyor.
ATIBA: REAKSİYON GÖSTERMELİYİZ
Atiba, "Talihsiz bir maçtı. Şimdi profesyone-l ce davranıp reaksiyon göstermeliyiz" dedi
Beşiktaş'ın sonradan oyuna girip 2. golünü atan Atiba, "Talihsiz bir maç oldu. Vida topa dokunamadı. Toparlanırken rakibe temas etti ve kırmızı gördü. Şimdi profesyonelce davranıp doğru reaksiyonu göstermiliyiz" dedi. Atiba, "Son ana kadar elimizden geleni yaptık. Son ana kadar rakibi yakalamak istedik ama olmadı" ifadesini kullandı.
DEPLASMANDA YİNE KAYIP
Gazişehir'e mağlup olan Beşiktaş, ligde son 4 deplasman maçını da kaybetti. Bu sezon Sivas ve Gazişehir'e yenilen Kartal, geçen sezonun son iki deplasmanında ise Trabzon ve G.Saray'a kaybetmişti.
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