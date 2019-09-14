Gustavo ile 4-3-3’e geçiliyor

Gustavo'nun gelişiyle saha içi dizilişte değişikliğe gidiliyor. Taktik disiplinden taviz vermeyen Yanal sistemi koruyup ofansif ve defansif anlamda değişiklikler yapıyor. Sarı lacivertli takımı 4-2-3-1 taktiğiyle oynatan Ersun Yanal Luiz Gustavo'nun gelişiyle birlikte sahada zaman zaman 4-3-3 sistemini de uygulamayı planlıyor. Marsilya'da Luiz Gustavo 4-3-3 sisteminin kilit ismiydi. Yeni sistemin Alanya'da uygulunıp uygulanmayacağı ise merak konusu.
- Spor
- 14.09.2019
- Gazete
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