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Gustavo ile 4-3-3’e geçiliyor

Yeni transfer Luiz Gustavo sistemdeki dengeleri değiştiriyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü , 4-2-3- 1 sisteminden 4-3-3 sistemine geçişi planlıyor.

Gustavo ile 4-3-3’e geçiliyor
Gustavo'nun gelişiyle saha içi dizilişte değişikliğe gidiliyor. Taktik disiplinden taviz vermeyen Yanal sistemi koruyup ofansif ve defansif anlamda değişiklikler yapıyor. Sarı lacivertli takımı 4-2-3-1 taktiğiyle oynatan Luiz Gustavo'nun gelişiyle birlikte sahada zaman zaman 4-3-3 sistemini de uygulamayı planlıyor. Marsilya'da Luiz Gustavo 4-3-3 sisteminin kilit ismiydi. Yeni sistemin Alanya'da uygulunıp uygulanmayacağı ise merak konusu.

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