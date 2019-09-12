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’dan erken veda

Ziraat 2. turunda dün heyecan fırtınası yaşandı. spor, Turgutluspor'a 2-1 yenilerek elendi.

Manisa’dan erken veda
Ziraat 2. turunda dün heyecan fırtınası yaşandı. Manisaspor, Turgutluspor'a 2-1 yenilerek elendi.

Diğer sonuçlar: Ağrı 1970-Artvin Hopa: 7-5 (penaltılarla), B.Petrol-Mardin Başak: 1-3, Cizre-Diyarbekir: 6-7 (penaltılarla), Görele-Yomra: 3-0, Karaköprü-Siirt: 1-2, Kelkit-Of: 1-0, Yeşilyurt- Elazığ Bld.: 0-5, Çankaya- K.B.Anadolu: 1-4, Kozan-Payas: 0-3, Altındağ- Yozgat: 1-2, Erzin-Kilis: 3-1, Nevşehir-Osmaniye: 0-1, Tokat-Erbaa: 0-2, Tepecik-HEASK: 1-0, Düzce-Darıca: 0-2, - Turgutlu: 1-2, Tavşanlı Linyit-Soma: 0-1, Bayrampaşa- Biga: 4-1, - Erok: 1-2, Silivri-Yıldırım: 2-0, Şile Yıldız-Karacabey: 1-2, Çankırı-Kastamonu: 5-2, Fethiye-Kızılcabölük: 3-2, Buca-Nazilli:3-5.

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