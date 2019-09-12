Fenerbahçe'nin milli oyuncuları performanslarıyla büyük alkış aldı. Sarı-Lacivertli takımın golcü yıldızı Vedat Muriç, İngiltere'nin Kosova'yı 5-3 yendiği maçta takımı yenilmesine rağmen takımının en iyisiydi. 1 gol, 2 asistle İngiltere karşısında takdir topladı.
DENİZ&OZAN BOŞ GEÇMEDİ
Kanarya'nın A Milli Takımımız'da oynayan yıldızlarından Deniz Türüç ise jeneriklere geçecek güzellikte bir frikik golü attı. Deniz'in yanı sıra Ozan Tufan da Moldova önünde Ay-Yıldızlı ekibe 3 puan kazandıran golü attı.
EMRE YAŞAM KOÇU GİBİYDİ
Emre Belözoğlu ise Moldova karşısında forma giymemesine rağmen sanki Şenol Güneş'in yardımcısı gibi takımı motive etti. Nabil Dirar da Fas Milli Takımı'nda görevini yaptı.
GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI
Şenol Güneş'in güvendiği isimlerin en başında olan Deniz Türüç, Moldova karşısındaki performansıyla göze girdi. Deniz tam not aldı.
DENİZ&OZAN BOŞ GEÇMEDİ
Kanarya'nın A Milli Takımımız'da oynayan yıldızlarından Deniz Türüç ise jeneriklere geçecek güzellikte bir frikik golü attı. Deniz'in yanı sıra Ozan Tufan da Moldova önünde Ay-Yıldızlı ekibe 3 puan kazandıran golü attı.
EMRE YAŞAM KOÇU GİBİYDİ
Emre Belözoğlu ise Moldova karşısında forma giymemesine rağmen sanki Şenol Güneş'in yardımcısı gibi takımı motive etti. Nabil Dirar da Fas Milli Takımı'nda görevini yaptı.
GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI
Şenol Güneş'in güvendiği isimlerin en başında olan Deniz Türüç, Moldova karşısındaki performansıyla göze girdi. Deniz tam not aldı.
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