Rafael Nadal'ın sevinç gözyaşları ABD New York'taki Arthur Ashe Stadı'nda düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası Amerika Açık'ın finali 5 saat sürdü. Rus Daniil Medvedev (23), ilk kez grand slam finali oynayarak önemli bir başarıya imza atarken rakibi efsane Rafael Nadal, maçı 3-2 kazanarak 19. grand slam şampiyonluğunu yaşadı.

ABD New York'taki Arthur Ashe Stadı'nda düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası Amerika Açık'ın finali 5 saat sürdü. Rus Daniil Medvedev (23), ilk kez grand slam finali oynayarak önemli bir başarıya imza atarken rakibi efsane Rafael Nadal, maçı 3-2 kazanarak 19. grand slam şampiyonluğunu yaşadı. Nadal, "Bu zafer benim için çok şey ifade ediyor, özellikle de bu kadar zor bir şekilde geçtiği için" dedi.