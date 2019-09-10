Rafael Nadal'ın sevinç gözyaşları

ABD New York'taki Arthur Ashe Stadı'nda düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası Amerika Açık'ın finali 5 saat sürdü. Rus Daniil Medvedev (23), ilk kez grand slam finali oynayarak önemli bir başarıya imza atarken rakibi efsane Rafael Nadal, maçı 3-2 kazanarak 19. grand slam şampiyonluğunu yaşadı. Nadal, "Bu zafer benim için çok şey ifade ediyor, özellikle de bu kadar zor bir şekilde geçtiği için" dedi.
- Spor
- 10.09.2019
- Gazete
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