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, devlerin istediği ’in fiyatını belirledi

Kanarya sezon başında 'i Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon bedelle etmişti. F.Bahçe, 3.5 milyon Euro bedelle alınan lı golcüyü, 20 milyon Euro’nun altında bir rakama satmayacak.



F.Bahçe sezon başında Vedat Muriç'i Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Kosovalı golcü, hazırlık dönemi, lig maçları ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın devleri peşine düştü. Scoutlar onu adım adım takip etti.

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