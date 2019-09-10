F.Bahçe sezon başında Vedat Muriç'i Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Kosovalı golcü, hazırlık dönemi, lig maçları ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın devleri peşine düştü. Scoutlar onu adım adım takip etti.
- Spor
- 10.09.2019
- Gazete
Fenerbahçe, devlerin istediği Vedat Muriç’in fiyatını belirledi
Kanarya sezon başında Vedat Muriç'i Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. F.Bahçe, 3.5 milyon Euro bedelle alınan Kosovalı golcüyü, 20 milyon Euro’nun altında bir rakama satmayacak.
F.Bahçe sezon başında Vedat Muriç'i Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Kosovalı golcü, hazırlık dönemi, lig maçları ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın devleri peşine düştü. Scoutlar onu adım adım takip etti.
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