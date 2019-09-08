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’da şoku

’un 20 yaşındaki yıldızı , menüsküs yırtığı nedeniyle ameliyat olacak. Lig ve Avrupa’da 6 maç kaçıracak. Bu sezon ve 'de toplam 6 maçta forma giyen Abdülkadir Ömür, 1 gol ve 2 asist üretti. Genç oyuncunun ikinci milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor.

Trabzon’da Abdülkadir şoku
Trabzon'a büyük şok... Bordo-Mavililer'in yıldız oyuncusu sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. AEK maçında sakatlanan genç yıldızın yapılan kontrollerinin ardından sol dizinde menüsküs yırtığı tespit edildi. Abdülkadir 1 hafta içinde ameliyat olacak.



İKİNCİ ARADAN SONRA DÖNECEK
Bu sezon ve Süper Lig'de toplam 6 maçta forma giyen Abdülkadir Ömür, 1 gol ve 2 asist üretti. Genç oyuncunun ikinci milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor.



KULÜP DOKTORU GÖNDERİLDİ
Bir başka sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın da sol diz menüsküsünde yırtık oluştu. O da ameliyat olacak. Yönetim, iki şok sonrası kulüp doktoru Hakan Bozdoğan ile yollarını ayırdı.



STURRIDGE SIKI ÇALIŞIYOR
Trabzon'un yıldızı Sturridge, idmandaki hırsıyla göz dolduruyor. Sakatlığı sona eren Onazi de idmanların en çalışkan isimlerinden.

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