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  • 08.09.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 18:48

hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ligin ilk 3. haftasındaki performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe, hazırlık maçında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Futbolsever bu nedenle hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. Peki, maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

Fenerbahçe Bursaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasındaki Alanyaspor maçından önce Bursaspor'la hazırlık maçı oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu oynanacak maç öncesi futbolseverler Fenerbahçe Bursaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe Bursaspor hazırlık maçına dair merak edilenler...

FENERBAHÇE BURSASPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, 8 Eylül Pazar günü TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile hazırlık müsabakası oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

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