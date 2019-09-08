Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasındaki Alanyaspor maçından önce Bursaspor'la hazırlık maçı oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu oynanacak maç öncesi futbolseverler Fenerbahçe Bursaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe Bursaspor hazırlık maçına dair merak edilenler...
FENERBAHÇE BURSASPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, 8 Eylül Pazar günü TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile hazırlık müsabakası oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
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