Fenerbahçe'nin büyük uğraşılar sonunda Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kalitesini hemen belli etti. Sadece teknik heyetin değil takım arkadaşlarının da yakın takibinde olan Brezilyalı ön libero, Fenerbahçe'nin bu sezon sadece kağıt üstünde değil gerçekte de en iyi transferi olacağının sinyalleri kısa sürede verdi.
AYAĞINDAN TOP KAPMAK ÇOK ZOR
Luiz Gustavo liderlik özellikleri, klası, çalışkanlığı, uyumu ve özellikle ikili mücadelelerdeki müdahale kalitesi ile dikkat çekti. Hemen herkese kendisi için "Tam isabet" yorumlarını yaptırdı. Tüm kariyerine karşın alçak gönüllü tavırları ile de gönülleri fethetmeyi başardı.
MARSİLYA'DAN YİNE MESAJ VAR...
Bu arada Luiz Gustavo için eski kulübünden de mesajlar gelmeye devam ediyor. Marsilya Başkanı Jacques- Henri Eyraud'un "O harika bir oyuncu. Belki bir gün yeniden Marsilya forması giyer. Neden olmasın" şeklindeki sözleri Fransız medyasında geniş yankı buldu.
FİZİĞİ İLE HAYRAN BIRAKTI
32 yaşındaki Luiz Gustavo'nun şimdiki kilosu ile 25 yaşındaki kilosu aynı. Fit hali ile herkesi hayran bıraktı.
AYAĞINDAN TOP KAPMAK ÇOK ZOR
Luiz Gustavo liderlik özellikleri, klası, çalışkanlığı, uyumu ve özellikle ikili mücadelelerdeki müdahale kalitesi ile dikkat çekti. Hemen herkese kendisi için "Tam isabet" yorumlarını yaptırdı. Tüm kariyerine karşın alçak gönüllü tavırları ile de gönülleri fethetmeyi başardı.
MARSİLYA'DAN YİNE MESAJ VAR...
Bu arada Luiz Gustavo için eski kulübünden de mesajlar gelmeye devam ediyor. Marsilya Başkanı Jacques- Henri Eyraud'un "O harika bir oyuncu. Belki bir gün yeniden Marsilya forması giyer. Neden olmasın" şeklindeki sözleri Fransız medyasında geniş yankı buldu.
FİZİĞİ İLE HAYRAN BIRAKTI
32 yaşındaki Luiz Gustavo'nun şimdiki kilosu ile 25 yaşındaki kilosu aynı. Fit hali ile herkesi hayran bıraktı.
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