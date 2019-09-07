A Milli Takım kampında sakatlanan kanat oyuncusu Cengiz Ünder'in durumu belli oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in yaklaşık 20 gün takımla idmanlara çıkmayacağı tam olarak hazır olma sürecinin ise 1 ayı bulacağı ifade edildi.
LLORİS: TÜRKİYE MAÇI BİZİM İÇİN KAZAYDI!
Fransa Milli Takım kalecisi Hugo Lloris, Türkiye karşısında aldıkları 2-0'lık yenilginin bir kaza olduğunu savundu. Başarılı file bekçisi, "Bu yenilginin izlerini silmenin en iyi yolu eleme gurubundaki tüm maçları kazanmak olacaktır. Arnavutluk ve Andorra maçlarına iyi konsantre olmalıyız" dedi.
ÜMİTLER İNGİLTERE'Yİ ELİNDEN KAÇIRDI
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup 3'te çıktığı 4. maçta evinde İngiltere'ye 3-2 mağlup oldu ve 2. yenilgisini aldı. Milliremizini gollerini 25'te Doğukan Sinik ve 51'de Mert Müldür atarken İngiltere'nin golleri 4 ve 74'te Nketiah, 75'te Nelson attı.
RAMİL GULİYEV BRÜKSEL'DE 2'NCİ OLDU
Milli sporcu Ramil Guliyev, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in 14. ve son ayağındaki 200 metre yarışında 19.86 ile 2'nci oldu. ABD'li Noah Lyles 19.74 ile ilk sırayı alırken Kanadalı Andre de Grasse a 19.87'lik derecesiyle 3'üncülüğü elde etti.
FİLENİN SULTANLARI FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, bugün finalist olmak için Polonya ile karşılaşacak. 19.30'da start alacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yarı finalde diğer maç Sırbistan ile İtalya arasında oynanacak.
ABD AÇIK'TA FİNALİN ADI WİLLİAMS-ANDREESCU
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda ABD'li Serena Williams ile Kanadalı Bianca Andreescu, finale yükseldi. Williams Svitolina'yı 2-0, Andreescu Bencic'i yine 2-0 yenerek finale yükseldiler.
LLORİS: TÜRKİYE MAÇI BİZİM İÇİN KAZAYDI!
Fransa Milli Takım kalecisi Hugo Lloris, Türkiye karşısında aldıkları 2-0'lık yenilginin bir kaza olduğunu savundu. Başarılı file bekçisi, "Bu yenilginin izlerini silmenin en iyi yolu eleme gurubundaki tüm maçları kazanmak olacaktır. Arnavutluk ve Andorra maçlarına iyi konsantre olmalıyız" dedi.
ÜMİTLER İNGİLTERE'Yİ ELİNDEN KAÇIRDI
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup 3'te çıktığı 4. maçta evinde İngiltere'ye 3-2 mağlup oldu ve 2. yenilgisini aldı. Milliremizini gollerini 25'te Doğukan Sinik ve 51'de Mert Müldür atarken İngiltere'nin golleri 4 ve 74'te Nketiah, 75'te Nelson attı.
RAMİL GULİYEV BRÜKSEL'DE 2'NCİ OLDU
Milli sporcu Ramil Guliyev, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in 14. ve son ayağındaki 200 metre yarışında 19.86 ile 2'nci oldu. ABD'li Noah Lyles 19.74 ile ilk sırayı alırken Kanadalı Andre de Grasse a 19.87'lik derecesiyle 3'üncülüğü elde etti.
FİLENİN SULTANLARI FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, bugün finalist olmak için Polonya ile karşılaşacak. 19.30'da start alacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yarı finalde diğer maç Sırbistan ile İtalya arasında oynanacak.
ABD AÇIK'TA FİNALİN ADI WİLLİAMS-ANDREESCU
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda ABD'li Serena Williams ile Kanadalı Bianca Andreescu, finale yükseldi. Williams Svitolina'yı 2-0, Andreescu Bencic'i yine 2-0 yenerek finale yükseldiler.
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