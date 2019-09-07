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scout ekibi ’un G.Birliği ile oynayacağı maçta hazır olacak.Henüz resmi bir teklif olmasa da yönetim 20 milyon 'nun altındaki tekliflere kapalı.

Liverpool Uğurcan’a geliyor
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır takip eden Liverpool oyuncunun performansını daha yakından mercek altına alma kararı aldı.



İLK MAÇTA STATTA OLACAKLAR
Liverpool scout ekibinin devre arasına kadar oyuncunun performansı hakkında raporlar hazırlayacağı bildirildi. Scout ekibi milli ara sonrası G.Birliği maçında Trabzon'da hazır olacak.

KAPI 20 MİLYONDAN AÇILACAK
yetkilileri de Uğurcan'ın uzun zamandır izlendiğini vurguladılar. Henüz resmi bir teklif olmasa da 20 milyon Euro'nun altındaki tekliflere kapıların kapalı olacağı da öğrenildi.



Uğurcan Çakır geçen sezonki yükselişini bu sezon da devam ettiriyor.

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