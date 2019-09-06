Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 07.09.2019 04:39
  • Son Güncelleme: 07.09.2019 04:39

'dan tarihi galibiyeti!

EURO C Grubu'nda , 'yı 4-2 mağlup etti. Turuncular, tarihte ilk kez Almanya'ya deplasmanda 4 gol attı. Bu sonuçla birlikte Hollanda 3 maçta 6 puanla ulaştı. Almanya ise oynadığı 4 maç sonunda 9 puanda kaldı.

Hollanda'dan tarihi galibiyet!
EURO C Grubu'nda ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçta Hollanda deplasmanda Almanya'yı 4-2 mağlup etti.

Mücadelenin 9. dakikasında Serge Gnabry'nin golüyle öne geçen Almanya, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Hollanda, Frenkie De Jong'un golüyle skora denge getirdi. Karşılaşmanın 66. dakikasında Jonathan Tah'ın kendi kalesine attığı gol Hollanda'yı öne geçirdi.

Almanya, 73. dakikada Kroos'un penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2 yaptı. Hollanda 79. dakikada Malen ile bir kez daha öne geçti. Son sözü 90+1. dakikada Wijnaldum söyledi ve Hollanda, Almanya'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Hollanda 3 maçta 6 puanla ulaştı. Almanya ise oynadığı 4 maç sonunda 9 puanda kaldı.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı , ilk 11'de başladığı maçta De Jong'un golünde asist yaptı ve 81 dakikada yerini Nathan Ake'ye bıraktı.

TURUNCULAR TARİHTE BİR İLKİ BAŞARDI
Almanya'yı Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu'nda 4-2 mağlup eden Hollanda, tarihte ilk kez Almanya'ya karşı deplasmanda 4 gol attı.



EURO 2020 Elemeleri'nde günün sonuçları şu şekilde:

- C Grubu

Estonya-Belarus: 1-2

Almanya-Hollanda: 2-4

- E Grubu

Galler-Azerbaycan: 2-1

Slovakya-Hırvatistan: 0-4

- G Grubu

Slovenya-Polonya: 2-0

Avusturya-Letonya: 6-0

- I Grubu

Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan: 1-1

İskoçya-Rusya: 1-2

San Marino-Belçika: 0-4

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriHollanda'dan tarihi Almanya galibiyeti!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri