EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda Almanya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçta Hollanda deplasmanda Almanya'yı 4-2 mağlup etti.

Mücadelenin 9. dakikasında Serge Gnabry'nin golüyle öne geçen Almanya, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Hollanda, Frenkie De Jong'un golüyle skora denge getirdi. Karşılaşmanın 66. dakikasında Jonathan Tah'ın kendi kalesine attığı gol Hollanda'yı öne geçirdi.





Almanya, 73. dakikada Kroos'un penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2 yaptı. Hollanda 79. dakikada Malen ile bir kez daha öne geçti. Son sözü 90+1. dakikada Wijnaldum söyledi ve Hollanda, Almanya'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.





Bu sonuçla birlikte Hollanda 3 maçta 6 puanla ulaştı. Almanya ise oynadığı 4 maç sonunda 9 puanda kaldı.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, ilk 11'de başladığı maçta De Jong'un golünde asist yaptı ve 81 dakikada yerini Nathan Ake'ye bıraktı.

TURUNCULAR TARİHTE BİR İLKİ BAŞARDI

Almanya'yı Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu'nda 4-2 mağlup eden Hollanda, tarihte ilk kez Almanya'ya karşı deplasmanda 4 gol attı.







EURO 2020 Elemeleri'nde günün sonuçları şu şekilde:

- C Grubu

Estonya-Belarus: 1-2

Almanya-Hollanda: 2-4

- E Grubu

Galler-Azerbaycan: 2-1

Slovakya-Hırvatistan: 0-4

- G Grubu

Slovenya-Polonya: 2-0

Avusturya-Letonya: 6-0

- I Grubu

Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan: 1-1

İskoçya-Rusya: 1-2

San Marino-Belçika: 0-4