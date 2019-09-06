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Gustavo’dan büyük fedakarlık

L’equipe gazetesi Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Luiz Gustavo’nun 1 milyon Euro alacağını Marsilya’ya bıraktığını iddia etti. Gustavo Fenerbahçe'den yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 yıl için 10 milyon Euro garanti para alacak.

Gustavo’dan büyük fedakarlık
Yaz transfer döneminin en hareketli ekiplerinden Fenerbahçe, son olarak Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo ile kadrosunu güçlendirdi. Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı- lacivertliler, bonservis bedeli olarak Marsilya'ya 6 milyon Euro ödemişti. Transfere gazetesinde yer veren L'equipe, Gustavo'nun Fenerbahçe'ye gelmek için 1 milyon Euro'luk bir fedakarlıkta bulunduğunu iddia etti. Gustavo Fenerbahçe'den yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 yıl için 10 milyon Euro garanti para alacak. Gustavo, 40 kez Brezilya Milli Takım forması giydi.

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