Gustavo’dan büyük fedakarlık L’equipe gazetesi Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Luiz Gustavo’nun 1 milyon Euro alacağını Marsilya’ya bıraktığını iddia etti. Gustavo Fenerbahçe'den yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 yıl için 10 milyon Euro garanti para alacak.

Yaz transfer döneminin en hareketli ekiplerinden Fenerbahçe, son olarak Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo ile kadrosunu güçlendirdi. Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı- lacivertliler, bonservis bedeli olarak Marsilya'ya 6 milyon Euro ödemişti. Transfere gazetesinde yer veren L'equipe, Gustavo'nun Fenerbahçe'ye gelmek için 1 milyon Euro'luk bir fedakarlıkta bulunduğunu iddia etti. Gustavo Fenerbahçe'den yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 yıl için 10 milyon Euro garanti para alacak. Gustavo, 40 kez Brezilya Milli Takım forması giydi.