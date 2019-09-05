Takvim yazarları ünlü yıldızların tek başına yetmeyeceğini vurguladı: Yıldız değil önemli olan takım oyunu

Transfer dönemi sona erdi... Galatasaray dünyaca ünlü bir yıldızı, Falcao'yu kadrosuna kattı... Takvim yazarları ünlü yıldızların tek başına yetmeyeceğini vurguladı...
İLKER YAĞCIOĞLU: İÇ SAHADA KOLAY KAYBETMEZLER
Falcao başta olmak üzere gelen yıldızların hepsi marka isimler. Son transferler takımlarına güç katar. Buna rağmen tek başlarına yetmezler. Takım oyunu her şeyden daha önemli. Bu sezon anahtar deplasmanlarda alınacak puanlarda. 4 takımın iç sahada kolay kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum.
EVREN TURHAN: YILDIZLAR BİLE YETMEYEBİLİR
Son yapılan transferlerden sonra Galatasaray ciddi bir fark attı. Falcao transferi camiayı, takımı ve hocayı hareketlendirecek. Fenerbahçe'de Gustavo da önemli bir oyuncu. Ancak tüm bu yıldızlar gelse bile başarı gelmeyebilir. Takım oyunu çok önemli. Bu yıldızlar takımla uyum içinde olmalıdır.
OKTAY DERELİOĞLU: PARALAR DOĞRU KULLANILMALIYDI
Başta Falcao olmak üzere yapılan transferleri doğru bulmuyorum. Borç batağında olan G.Saray FIFA'nın denetlemesi altındayken Falcao'ya verilen para anlamsız. Bu paralar doğru yerde kullanılmalıydı. Futbolda kollektif futbol oynamadan bir, iki yıldızla birşeyler yapmaya çalışmak başarıyı getirmez.
HAMİ MANDIRALI: KARAKTERLİ OYNAMAK ŞART
Bir takımda yıldızlar elbette önemli. Ancak isimleri ne olursa olsun bu oyuncular da bazen yetersiz kalabilir. Futbolcunun sahaya karakter koyması gerekir. Takım oyununa uyum sağlanmazsa netice gelmeyebilir. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray'a bir Falcao'nun iyi oynaması yetmez. Bütünlük olmalı.
KARTAL KANAT ÇIRPACAK
N'Koudou ve Diaby'nin transferlerini değerlendiren Oktay Derelioğlu'na göre Beşiktaş bu iki oyuncuyla orta sahada tutulmaz bir güç oluşturacak. Derelioğlu sol kanatta oynayan N'Koudou ve sağda yer alacak Diaby'nin çok hızlı olması nedeniyle büyük işler yapacaklarını söyledi.
İLKER YAĞCIOĞLU: İÇ SAHADA KOLAY KAYBETMEZLER
Falcao başta olmak üzere gelen yıldızların hepsi marka isimler. Son transferler takımlarına güç katar. Buna rağmen tek başlarına yetmezler. Takım oyunu her şeyden daha önemli. Bu sezon anahtar deplasmanlarda alınacak puanlarda. 4 takımın iç sahada kolay kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum.
EVREN TURHAN: YILDIZLAR BİLE YETMEYEBİLİR
Son yapılan transferlerden sonra Galatasaray ciddi bir fark attı. Falcao transferi camiayı, takımı ve hocayı hareketlendirecek. Fenerbahçe'de Gustavo da önemli bir oyuncu. Ancak tüm bu yıldızlar gelse bile başarı gelmeyebilir. Takım oyunu çok önemli. Bu yıldızlar takımla uyum içinde olmalıdır.
OKTAY DERELİOĞLU: PARALAR DOĞRU KULLANILMALIYDI
Başta Falcao olmak üzere yapılan transferleri doğru bulmuyorum. Borç batağında olan G.Saray FIFA'nın denetlemesi altındayken Falcao'ya verilen para anlamsız. Bu paralar doğru yerde kullanılmalıydı. Futbolda kollektif futbol oynamadan bir, iki yıldızla birşeyler yapmaya çalışmak başarıyı getirmez.
HAMİ MANDIRALI: KARAKTERLİ OYNAMAK ŞART
Bir takımda yıldızlar elbette önemli. Ancak isimleri ne olursa olsun bu oyuncular da bazen yetersiz kalabilir. Futbolcunun sahaya karakter koyması gerekir. Takım oyununa uyum sağlanmazsa netice gelmeyebilir. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray'a bir Falcao'nun iyi oynaması yetmez. Bütünlük olmalı.
KARTAL KANAT ÇIRPACAK
N'Koudou ve Diaby'nin transferlerini değerlendiren Oktay Derelioğlu'na göre Beşiktaş bu iki oyuncuyla orta sahada tutulmaz bir güç oluşturacak. Derelioğlu sol kanatta oynayan N'Koudou ve sağda yer alacak Diaby'nin çok hızlı olması nedeniyle büyük işler yapacaklarını söyledi.
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