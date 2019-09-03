Turkcell&TFF’den dijital işbirliği

A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru olan Turkcell, 17 yıldır sürdürdüğü sponsorluğunu 31 Aralık 2020'ye kadar uzattı. Bu anlaşmayla ilk kez bir sponsorluk sözleşmesi dijital olarak imzalandı. İmza törenine TFF yetkilileri, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da katıldı.







Kaptan Emre'ye sponsorluk anlaşmasında büyük ilgi gösterildi.

