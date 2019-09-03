Bugünkü
Takvim

Turkcell&’den dijital işbirliği

2020 yılına kadar uzatılan sponsorluk anlaşması dijital olarak imzalandı.

Turkcell&TFF’den dijital işbirliği

A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru olan Turkcell, 17 yıldır sürdürdüğü sponsorluğunu 2020'ye kadar uzattı. Bu anlaşmayla ilk kez bir sponsorluk sözleşmesi dijital olarak imzalandı. İmza törenine yetkilileri, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı , Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da katıldı.



Kaptan Emre'ye sponsorluk anlaşmasında büyük ilgi gösterildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTurkcell&TFF’den dijital işbirliği
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri