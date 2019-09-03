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Potada en zorlu gün ile oynuyoruz

12 Dev Adam, E Grubu’nda bugün ile karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 15.30’da start alacak.

Potada en zorlu gün ABD ile oynuyoruz
TÜRKİYE 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki 2. maçını bugün ile yapacak. TSİ 15.30'da başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayınlanacak. Dünkü sonuçlar: A Grubu: Venezuela-Fildişi: 87-71, Çin-Polonya: 76-79. B Grubu: Nijerya-Arjantin: 81- 94, G.Kore-Rusya: 73-87 C Grubu: Tunus- İran: 79-67, Porto Riko-İspanya: 63-73 D Grubu: İtalya-Angola: 92-61, Sırbistan-Filipinler: 126-67.

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