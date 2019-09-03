Potada en zorlu gün ABD ile oynuyoruz

TÜRKİYE 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki 2. maçını bugün ABD ile yapacak. TSİ 15.30'da başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayınlanacak. Dünkü sonuçlar: A Grubu: Venezuela-Fildişi: 87-71, Çin-Polonya: 76-79. B Grubu: Nijerya-Arjantin: 81- 94, G.Kore-Rusya: 73-87 C Grubu: Tunus- İran: 79-67, Porto Riko-İspanya: 63-73 D Grubu: İtalya-Angola: 92-61, Sırbistan-Filipinler: 126-67.
- Spor
- 03.09.2019
- Gazete
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