Yanal yenemiyor Karaman kaybetmiyor Yanal, Trabzon’a karşı 15 maçta 3 kez kazanabildi. Karaman, Fener’e hiç kaybetmedi.

Ersun Yanal, Trabzonspor'a karşı kazanmakta zorlanıyor. Yanal, bordomavililere karşı 15 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alırken, 7 beraberliğin yanı sıra 5 kez de yenilgi gördü. Trabzonspor'un başında Fenerbahçe'ye karşı 3 maça çıkan Ünal Karaman yenilgi yüzü görmedi. Karaman sarılacivertlilere karşı 1 galibiyet, 2 beraberlik almayı başardı.