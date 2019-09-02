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Yanal yenemiyor Karaman kaybetmiyor

Yanal, Trabzon’a karşı 15 maçta 3 kez kazanabildi. Karaman, Fener’e hiç kaybetmedi.

Yanal yenemiyor Karaman kaybetmiyor
Ersun Yanal, Trabzonspor'a karşı kazanmakta zorlanıyor. Yanal, bordomavililere karşı 15 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alırken, 7 beraberliğin yanı sıra 5 kez de yenilgi gördü. Trabzonspor'un başında Fenerbahçe'ye karşı 3 maça çıkan Ünal Karaman yenilgi yüzü görmedi. Karaman sarılacivertlilere karşı 1 galibiyet, 2 beraberlik almayı başardı.

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