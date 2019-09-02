Bireysel olarak çok daha iyi olacağız

Fenerabahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. Yanal şu ifadeleri kullandı:
TRANSFER SÜRÜYOR
Bugünkü en büyük kazanım, taraftarımızın maç sonunda gösterdiği ilgisiydi. Oynamayan oyuncu sayısı fazla ona rağmen ilk yarı istatistikleri farklı noktaya getiren oyun vardı. Çoğunlukla oyun disiplinine sadık kaldık. Oyuncuların bireysel performansı da çok daha yukarı çıkacaktır. Transfer çalışması devam ediyor. Büyük olasılıkla yarın açıklamalar yapılır. Son gün gelişmeler olabilir.
TRANSFER SÜRÜYOR
Bugünkü en büyük kazanım, taraftarımızın maç sonunda gösterdiği ilgisiydi. Oynamayan oyuncu sayısı fazla ona rağmen ilk yarı istatistikleri farklı noktaya getiren oyun vardı. Çoğunlukla oyun disiplinine sadık kaldık. Oyuncuların bireysel performansı da çok daha yukarı çıkacaktır. Transfer çalışması devam ediyor. Büyük olasılıkla yarın açıklamalar yapılır. Son gün gelişmeler olabilir.
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