Bireysel olarak çok daha iyi olacağız F.Bahçe’nin hocası Yanal, “İlk yarı çok fark lı istatistikler vardı. Oyun disiplinine sadıktık. Bireysel olarak çok daha iyi olacağız” dedi.

Fenerabahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. Yanal şu ifadeleri kullandı:



TRANSFER SÜRÜYOR

Bugünkü en büyük kazanım, taraftarımızın maç sonunda gösterdiği ilgisiydi. Oynamayan oyuncu sayısı fazla ona rağmen ilk yarı istatistikleri farklı noktaya getiren oyun vardı. Çoğunlukla oyun disiplinine sadık kaldık. Oyuncuların bireysel performansı da çok daha yukarı çıkacaktır. Transfer çalışması devam ediyor. Büyük olasılıkla yarın açıklamalar yapılır. Son gün gelişmeler olabilir.



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