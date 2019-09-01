Oyun olarak kazandık!

Beşiktaş'ın ​hocası Abdullah Avcı maçın ardından konuştu. Avcı skor olarak olmasa da futbol olarak takımını beğendi.



5.2 SANİYEDE TOPU GERİ ALDIK

Abdullah Avcı, "İlk yarıda 5.2 saniyede topu geri aldık. Bu şu an itibariyle bir rekor. Belki fazla temiz bir takımız. Taktik faul yapabilirdik. Bugün 2 puan kaybetmiş olabiliriz ama oyun olarak çok şeyler kazandık. İnanın 70'te bile gol atsak 3-1 kazanabilirdik. Oyun mutlu etti ama keşke skorla destekleyebilseydik" dedi.