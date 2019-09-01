Bugünkü
Takvim

Geri çekilme dikine oyna! 3 puan istiyor

, “Savunma u kimyamızda yok...” diyerek maçında hücum emri verdi... 'un hocası, "Onlar da hücum oynayacak. Sakin kalalım, oyun bizim lehimize dönecek..." dedi.

Geri çekilme dikine oyna
Trabzon Teknik Direktörü , Fenerbahçe maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Karaman, "Fenerbahçe ilk 2 maçını kazandı ve bizim karşımıza moralli çıkacak. İlk dakikadan itibaren bizi baskı altına almaya çalışacak. Baskıyı isabetli paslarla kıracağız. Her zamanki hücum unu oynayacağız" dedi.



​AEK MAÇINDA DA GÖRDÜK
Karadeniz Fırtınası'nın teknik patronu, "AEK maçında da gördük. Savunma futbolunu beceremiyoruz. Kimyamız hücuma daha yatkın. Fenerbahçe de hücum oynayacak. Etkili silahlarımızla sonuca gideceğiz" diye konuştu.

​TRABZON'A MUTLU DÖNELİM
Dev maçta sakin kalmaları durumunda sonuca gideceklerinin altını çizen Ünal Karaman, "Gereksiz diyaloglardan kaçınalım. Her zamanki gibi futboldan keyif alalım. Sonucunda da 'a 3 puanla dönelim" ifadelerini kullandı.



ABDÜLKADİR&STURRIDGE YOK
Trabzon'da AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ve hazır olmayan Sturridge, F.Bahçe maçında yok.



COŞKULU KARŞILAMA
Trabzon taraftarı, takımını 'da coşkuyla karşıladı. Futbolcular yakın markaja alındı
Bordo-mavili taraftarlar, bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak takımlarını İstanbul'da coşkuyla karşıladı... lu futbolculardan imza almak için yarışan taraftarlar, "Bize Her Yer Trabzon" tezahüratlarıyla takımlarını kalacakları otele uğurladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGeri çekilme dikine oyna! Ünal Karaman 3 puan istiyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri