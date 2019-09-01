Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Karaman, "Fenerbahçe ilk 2 maçını kazandı ve bizim karşımıza moralli çıkacak. İlk dakikadan itibaren bizi baskı altına almaya çalışacak. Baskıyı isabetli paslarla kıracağız. Her zamanki hücum futbolunu oynayacağız" dedi.
AEK MAÇINDA DA GÖRDÜK
Karadeniz Fırtınası'nın teknik patronu, "AEK maçında da gördük. Savunma futbolunu beceremiyoruz. Kimyamız hücuma daha yatkın. Fenerbahçe de hücum oynayacak. Etkili silahlarımızla sonuca gideceğiz" diye konuştu.
TRABZON'A MUTLU DÖNELİM
Dev maçta sakin kalmaları durumunda sonuca gideceklerinin altını çizen Ünal Karaman, "Gereksiz diyaloglardan kaçınalım. Her zamanki gibi futboldan keyif alalım. Sonucunda da Trabzon'a 3 puanla dönelim" ifadelerini kullandı.
ABDÜLKADİR&STURRIDGE YOK
Trabzon'da AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ve hazır olmayan Sturridge, F.Bahçe maçında yok.
COŞKULU KARŞILAMA
Trabzon taraftarı, takımını İstanbul'da coşkuyla karşıladı. Futbolcular yakın markaja alındı
Bordo-mavili taraftarlar, bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak takımlarını İstanbul'da coşkuyla karşıladı... Trabzonsporlu futbolculardan imza almak için yarışan taraftarlar, "Bize Her Yer Trabzon" tezahüratlarıyla takımlarını kalacakları otele uğurladı.
AEK MAÇINDA DA GÖRDÜK
Karadeniz Fırtınası'nın teknik patronu, "AEK maçında da gördük. Savunma futbolunu beceremiyoruz. Kimyamız hücuma daha yatkın. Fenerbahçe de hücum oynayacak. Etkili silahlarımızla sonuca gideceğiz" diye konuştu.
TRABZON'A MUTLU DÖNELİM
Dev maçta sakin kalmaları durumunda sonuca gideceklerinin altını çizen Ünal Karaman, "Gereksiz diyaloglardan kaçınalım. Her zamanki gibi futboldan keyif alalım. Sonucunda da Trabzon'a 3 puanla dönelim" ifadelerini kullandı.
ABDÜLKADİR&STURRIDGE YOK
Trabzon'da AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ve hazır olmayan Sturridge, F.Bahçe maçında yok.
COŞKULU KARŞILAMA
Trabzon taraftarı, takımını İstanbul'da coşkuyla karşıladı. Futbolcular yakın markaja alındı
Bordo-mavili taraftarlar, bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak takımlarını İstanbul'da coşkuyla karşıladı... Trabzonsporlu futbolculardan imza almak için yarışan taraftarlar, "Bize Her Yer Trabzon" tezahüratlarıyla takımlarını kalacakları otele uğurladı.
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