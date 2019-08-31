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isyan etti

spor Başkanı G.Saray maç ı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Hakemi eleştiren Bedir, “Yazıklar olsun” dedi.

Kayseri isyan etti
Kayserispor Başkanı G.Saray maçından sonra çok sert açıklamalarda bulundu. Hakem Öğretmenoğlu'nu eleştiren Bedir, "Yazıklar olsun. MHK ve hakemlere 1-2 maç ceza verecek. Sizin 'ı yenme şansınız yok diyorlar" dedi.



'nin hocası , "Hakem kararlarına güvenilecek bir ortam yok" dedi.

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