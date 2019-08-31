Kayseri isyan etti

Kayserispor Başkanı Erol Bedir G.Saray maçından sonra çok sert açıklamalarda bulundu. Hakem Öğretmenoğlu'nu eleştiren Bedir, "Yazıklar olsun. MHK ve TFF hakemlere 1-2 maç ceza verecek. Sizin Galatasaray'ı yenme şansınız yok diyorlar" dedi.
Kayseri'nin hocası Hikmet Karaman, "Hakem kararlarına güvenilecek bir ortam yok" dedi.
Kayseri'nin hocası Hikmet Karaman, "Hakem kararlarına güvenilecek bir ortam yok" dedi.
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