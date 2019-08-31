Diagne için sürpriz teklif

Aslan'ın satış listesine koyduğu Mbaye Diagne için Belçika ekibi Anderlecht'ten sürpriz bir teklif geldi. Anderlecht, Diagne'yi 1 yıllığına kiralamak istediğini G.Saray'a iletti. Cimbom ise henüz bu teklife olumlu bir yanıt vermedi.
46'DA OYUNDAN ALINDI
Kayseri karşısında çok etkisiz kalan Diagne, ilk yarının bitimiyle oyundan alındı. Yerine Emre Mor girdi.
46'DA OYUNDAN ALINDI
Kayseri karşısında çok etkisiz kalan Diagne, ilk yarının bitimiyle oyundan alındı. Yerine Emre Mor girdi.
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