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Diagne için sürpriz teklif

’un elden çıkarmak istediği Senegalli golcüye talip oldu.

Diagne için sürpriz teklif
Aslan'ın satış listesine koyduğu Mbaye Diagne için ekibi 'ten sürpriz bir teklif geldi. Anderlecht, Diagne'yi 1 yıllığına kiralamak istediğini G.Saray'a iletti. ise henüz bu teklife olumlu bir yanıt vermedi.

46'DA OYUNDAN ALINDI
Kayseri karşısında çok etkisiz kalan Diagne, ilk yarının bitimiyle oyundan alındı. Yerine Emre Mor girdi.

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