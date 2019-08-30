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Terledi ama turladı

, karşısında iki bireysel hata sonucu ilk yarım saatte Livaja ve Mantalos’un (pen) golleriyle 2 farklı geriye düştü. Deplasmandaki maçı 3-1 kazanan Bordo- Mavililer, rakibine dün 2-0 kaybetmesine rağmen turu geçen taraf oldu...

Terledi ama turladı
Trabzonspor Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 'ya evinde 2-0 yenildi. Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan Fırtına, gruplara kaldı., 24'te Fernandes'in hatası sonrası Livaja'nın golüyle 1-0 geriye düştü.



​BİR BASİT HATA DA MİKEL'DEN
İlk golün şokunu üzerinden atlatamayan Trabzon'da Obi Mikel 29. dakikada penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Mantalos, AEK'yı 2-0 öne geçirdi.

NOVAK'TAN KRİTİK HAMLE
42'de Filip Novak, Vranjes'in önünden topu kornere göndererek mutlak bir golü önledi. 46'da Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinden kaleye gönderdiği şutta savunma araya girdi.



PARMAK KALECİYİ GEÇEMEDİ
Abdülkadir Parmak'ın 73'te ceza sahası dışından yolladığı şutu kaleci Vargas çıkardı. Vargas 81'de ise Nwakaeme'nin şutunda gole izin vermedi. Maç 2-0 bitti.

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