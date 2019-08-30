Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı, İspanya La Liga ekiplerinden Granada'ya transfer oldu. İsmail, İspanyol ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Spor
- 30.08.2019
- Gazete
İsmail Köybaşı Granada’da
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı, İspanya La Liga ekiplerinden Granada'ya transfer oldu. İsmail, İspanyol ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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