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Ajax altyapısının en değerli yeteneği olarak gösterilen , maçında attığı gollerle gündeme oturdu.

Hollanda’nın konuştuğu Türk
Altyapısıyla dünya futboluna damga vuran kulüplerden olan Ajax'ta bir Türk, yıldız gibi parlıyor... Henüz 16 yaşında olmasına rağmen Hollanda devinin U19 takımında forma giyen Naci Ünüvar yetenekleriyle büyülüyor. Son olarak Barcelona'nın yeni altyapı stadının açılış maçında Katalan ekibinin ağlarına iki gol bırakan Türk yıldız Hollanda'da gündeme oturdu. Geçen sezon 36 maçta 13 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Naci Ünüvar forvet, 10 numara ve sol kanatta görev yapabiliyor. TFF yetkililerinin genç yıldızı Türk Milli Takımı'na kazandırmak için büyük çaba harcadığı da ifade ediliyor.

MİLLİ TERCİHİ NE OLACAK?
U17 takımında forma giyen 'ın A Milli Takım tercihi merak konusu.

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