Süper Lig'in 2.haftasında Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.



Süper Lig'in 2. hafta maçında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başlarken, iki takım futbolcuları ve hakemler sahaya siyah pankartla çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında, hızla ceza sahasına sokulan Koita'nın ortasında savunma araya girdi ve tehlikeyi önledi.

22. dakikada Efecan rakibinden kazandığı topu Bakasetas'a aktardı. Yunan oyuncu ise savunma arkasına sarkan Cisse'yi gördü fakat yıldız golcünün karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Fatih ayaklarıyla kornere çeldi.

29. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan Junior Fernandes'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Efecan kafasıyla topu Bakasetas'a indirdi. Bakasetas ise gelişine sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

33. dakikada gelişen Kasımpaşa kontratağında hızla ceza sahası önüne gelen Hajradinovic topu içeri koşan Yusuf'a aktardı. Bu oyuncu ise bekletmeden arka direğe gönderdiği pası alan Mame Thiam boş kaleye gönd